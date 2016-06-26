Bülent Ersoy'dan 'türbe' açıklaması: Bana özel muamele yapılmadı, halkımız için iftar vereceğim

Bülent Ersoy, Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmud Hüdâyi Türbesi'ni kapattırıp ziyaret ettiği yönündeki iddialarla ilgili olarak, "Bana özel muamele yapılıp türbe kapatılmamıştır. Ben de oraya gelen halkımız için iftar vereceğim" dedi.

Türbeler ve Müzeler Müdürlüğü, Bülent Ersoy'un Aziz Mahmud Hüdâyi Türbesi'ni iş saatleri dışında ziyaret etmesiyle ilgili olarak, "Mesai saatlerinin dışında herhangi bir ziyaretin gerçekleştirilmesi ve izin verilmesi söz konusu olamaz. Bülent Ersoy'un ziyaretiyle ilgili bizden herhangi bir izin alınmadı, bilgimiz yok. Ziyaret yapıldıysa kameralardan inceleme yapılır ve gereken idari işlem başlatılır." açıklamasını yapmıştı.

"Türbe kapalı değildi"

Bülent Ersoy ileri sürülen iddiaları yalanladı. Uçankuş'un telefonla ulaştığı Ersoy, "Türbeye gittiğimde insanlar oradaydı ve türbe kapalı değildi. Kesinlikle bana özel muamele yapılıp türbe kapatılmamıştır. Çıkan haberleri gördüğümde çok üzüldüm ve şaşırdım. Kesinlikle yalandır. Hatta orada her akşam iftar yemekleri veriliyor. Ben de ilerleyen günlerde oraya gelen halkımız için iftar vereceğim." şeklinde konuştu.