Bülent Ersoy'dan Senar'a saygı konseri

Bülent Ersoy, ''Cumhuriyetin Divası Müzeyyen Senar'a Bir Yaşam Armağanı'' adlı konserle Ankaralı dinleyicileriyle buluştu.

Ersoy, Anadolu Gösteri Merkezi'ndeki konserde, Müzeyyen Senar'ı çocukluk yıllarından itibaren idol kabul ettiğini ve hala o ekolde olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Bu gecenin solistliğinin kendisine teklif edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Ersoy, ''Tevazu gösteremeyeceğim, eh bana yakışırdı zaten'' dedi.

Müzeyyen Senar ile 1960'lı yılların sonunda konservatuvar öğrencisiyken tanışma fırsatı bulduğunu ve bu sırada yaşadığı heyecanı anlatan Ersoy, tanıştıklarında Senar'a söylediği eser olan Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin hicaz makamındaki yürük semaisi ile konserine başladı.

Ersoy konserde, Müzeyyen Senar'ın sevilen şarkılarıyla 1940'lı ve 1950'li yılların popüler eserlerini seslendirdi.