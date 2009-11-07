T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bülent Ersoy'dan Senar'a saygı konseri

07 Kasım 2009 02:00

Bülent Ersoy, ''Cumhuriyetin Divası Müzeyyen Senar'a Bir Yaşam Armağanı'' adlı konserle Ankaralı dinleyicileriyle buluştu.

Ersoy, Anadolu Gösteri Merkezi'ndeki konserde, Müzeyyen Senar'ı çocukluk yıllarından itibaren idol kabul ettiğini ve hala o ekolde olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Bu gecenin solistliğinin kendisine teklif edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Ersoy, ''Tevazu gösteremeyeceğim, eh bana yakışırdı zaten'' dedi.

Müzeyyen Senar ile 1960'lı yılların sonunda konservatuvar öğrencisiyken tanışma fırsatı bulduğunu ve bu sırada yaşadığı heyecanı anlatan Ersoy, tanıştıklarında Senar'a söylediği eser olan Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin hicaz makamındaki yürük semaisi ile konserine başladı.

Ersoy konserde, Müzeyyen Senar'ın sevilen şarkılarıyla 1940'lı ve 1950'li yılların popüler eserlerini seslendirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24