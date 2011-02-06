T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bülent Ersoy'dan Semra Özal'a gaf...

Semra Özal’ı tanımayan Diva’nın esprili bir şekilde söylediği cümle salonda soğuk rüzgarlar estirdi.

06 Şubat 2011 02:00

T24 - Önceki akşam Günay’da sahne alan Bülent Ersoy, öyle bir gafa imza attı ki... Semra Özal’ı tanımayan Diva’nın esprili bir şekilde söylediği cümle salonda soğuk rüzgarlar estirdi.

Ersoy, arkası dönük kişiye sahneden laf attı. Esprili şekilde “Otur kız aşağı o...u” diyen Ersoy, ayaktaki kişinin yüzünü dönmesiyle şoke oldu. Salon sessizliğe büründü. Çünkü ayaktaki kişi merhum cumhurbaşkanı  Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’dı.Diva, daha sonra yanına gidip “Ablacığım kusura bakma, görmedim” diyerek Semra Özal’ın gönlünü almaya çalıştı. Semra Özal da “Olur böyle şeyler, önemli değil” karşılığını verdi.


Önce sahne sonra eğlence

Ersoy, Günay’daki programını bitirip soluğu Beyoğlu’ndaki bir mekanda aldı. Başında iki koruma bekleyen Ersoy içerideyken mekana kimse alınmadı, gece boyunca sık sık Ersoy şarkıları çalındı. Saat 03.00 gibi geldiği kulüpten 05.00’te ayrılan Bülent Ersoy çıkışta, “Uzun zamandır gece dışarı çıkıp eğlenmiyordum. Günay’daki sahnemden sonra dostlarımın isteğini kırmadım eğlenmeye geldim” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24