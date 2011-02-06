Bülent Ersoy'dan Semra Özal'a gaf...

T24 - Önceki akşam Günay’da sahne alan Bülent Ersoy, öyle bir gafa imza attı ki... Semra Özal’ı tanımayan Diva’nın esprili bir şekilde söylediği cümle salonda soğuk rüzgarlar estirdi.

Ersoy, arkası dönük kişiye sahneden laf attı. Esprili şekilde “Otur kız aşağı o...u” diyen Ersoy, ayaktaki kişinin yüzünü dönmesiyle şoke oldu. Salon sessizliğe büründü. Çünkü ayaktaki kişi merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’dı.Diva, daha sonra yanına gidip “Ablacığım kusura bakma, görmedim” diyerek Semra Özal’ın gönlünü almaya çalıştı. Semra Özal da “Olur böyle şeyler, önemli değil” karşılığını verdi.



Önce sahne sonra eğlence

Ersoy, Günay’daki programını bitirip soluğu Beyoğlu’ndaki bir mekanda aldı. Başında iki koruma bekleyen Ersoy içerideyken mekana kimse alınmadı, gece boyunca sık sık Ersoy şarkıları çalındı. Saat 03.00 gibi geldiği kulüpten 05.00’te ayrılan Bülent Ersoy çıkışta, “Uzun zamandır gece dışarı çıkıp eğlenmiyordum. Günay’daki sahnemden sonra dostlarımın isteğini kırmadım eğlenmeye geldim” dedi.



