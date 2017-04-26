Bülent Ersoy'dan hâkime: Onu atla, yaşım ortaya çıkıyor

Bülent Ersoy sunucu Lerzan Mutlu'yu "tehdit" ettiği iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada hakim doğum tarihini sorunca Ersoy, "Doğum tarihini atla, orayı söyleme. Yaşım ortaya çıkıyor" cevabını verdi.

Geçen yıl hayatını kaybeden Oya Aydoğan’ı ziyareti sırasında basına açıklama yapan sanatçı Bülent Ersoy, Aydoğan’ın birlikte program yaptığı Lerzan Mutlu için, “Ben o kıza çok sinirliyim. O haddini çok aşıyor. Sen kime sesini yükseltiyorsun. Oya o kadar içine atan bir kız ki, cevap veremez sana. Dua etsin kafam dolu. Adamın canlı yayınını basarım” demişti. Bunun ardından Lerzan Mutlu şikayetçi olmuş ve Ersoy hakkında, “tehdit” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında sanık Bülent Ersoy hazır bulundu. Şikayetçi Lerzan Mutlu ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Ersoy, 50 bin lira aylık geliri olduğunu belirtti. Doğum tarihi sorulan Ersoy "Doğum tarihini atla, orayı söyleme. Yaşım ortaya çıkıyor" dedi.

"Ben onun anasından büyüğüm"

Savunmasında Oya Aydoğan ile çok yakın arkadaş olduklarını ve gece haberi alır almaz hastaneye gittiğini anlatan Ersoy, “Lerzan Mutlu ile bir münakaşa yaşamışlardı. Hastaneye geldiğimde bana mikrofon uzattılar. 'Ne düşünebilirim dedim. En yakın arkadaşım hastanede çok kızgınım. Ben onun anasından büyüğüm. Benim kucağımda resmi var kendisi paylaşmış. Doğruları söylesin beni oraya getirtmesin' dedim" dedi.

"Lerzan'ın kucağımda çekilmiş resmi var"

Bugüne kadar kimseyi tehdit etmediğini söyleyen Ersoy, “Beni oraya getirtmesin dememin sebebi doğruları söylerim anlamında oldu. Hanımefendi programlarına devam etti. Hiç ürkmedi mi, korkmadı mı benim saldırganlığımdan? Aksine ben sustukça daha çok konuştu" dedi. Lerzan Mutlu’nun temiz kalpli biri olduğunu ve kendisini sevdiğini söyleyen Bülent Ersoy, “Ben de onu severim. Biz nerelere geldik bakın kucağımda çekilmiş resmi var. Biz aklıselim insanlarız. Duruşmaya gelse mutlaka elimi öpecekti” diye konuştu. Mahkeme dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Ersoy ve Mutlu uzlaşırsa dosya kapanacak ancak uzlaşamazlarsa dava görülmeye devam edecek.