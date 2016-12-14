Bülent Ersoy'dan Emel Sayın'a: Sinsirella!

Bülent Ersoy’la Emel Sayın arasındaki ‘diva’ krizi büyüyor. Ersoy, Emel Sayın’a “Sinsirella” diyerek tartışmanın çok eskilerden beri yaşandığını söyledi.

10 gün önce Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkan Emel Sayın’a konser sırasında bir hayranı “İşte gerçek diva” diye seslenmiş, bunun üzerine ünlü sanatçı gülerek “Aa sahte diva da mı var?” demişti. Bu sözlerin ardından Bülent Ersoy, “Duydum ama pek önemsemedim. Bir insanın konuşulacak bir şeyi yoksa, birilerinin sırtına basar, omzuna basar, konuşur işte” ifadesini kullanmıştı. Geçen hafta sonu Kıbrıs’ta sahneye çıkan Emel Sayın’ı bu sözlere yanıtı “O kadar basit bir olay nasıl büyütülmüş anlayamadım. Espri olsun diye söyledim. Polemikleri sevmem” olmuştu.

35 yıllık mesele

Önceki gün telefonla ulaştığımız Bülent Ersoy, Emel Sayın’la geçmişten bugüne taşınan gerginliği şu sözlerle dile getirdi:

““Ah onun esprisini, şakasını sevsinler. İyi niyetli, kibar, zarif Sinsirellam benim. 35 sene önce, benim yokluğumdaki sahnemde benim için söylediği sözlerde mi espriydi? Polemikleri sevmem demiş, yazık ki polemikleri yaratan kendisi. İyi niyet kisvesi altında kılçık atmak! Emel Hanım herkesi kandırabilir ama, beni kandıramaz. Ayrıca benim bu konuya cevap verişim, sakın ola ki yanlış anlaşılmasın. ‘Diva’lık payesi falan için değil. Çünkü, bu paye akademik bir unvan değil, ben, sen, o, biz, siz, onlar misali birilerinin yakıştırmış olduğu methiyeler bunlar. Nacizane bendeniz somut belgelerle tescilli olan ‘Uluslararası Montu Merid Müzik Doktoru’ unvanı verilen Türkiye’deki tek sanatçıyım.”