Bülent Ersoy'a "güreş ağalığı" teklifi

Bülent Ersoy'a Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığı teklif edildi. Ersoy, teklifi kabul etmeyeceğini esprili bir dille açıkladı.

Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın "ağalık" teklifi, Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan Ersoy’a Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tarafından iletildi.

Gül, yurt dışında olduğu için Kemer’deki festivale katılamayan Gürkan’ın gönderdiği pehlivan heykelciğini sanatçı Ersoy’a konser sonrasında sahnede armağan etti.

Edirne’yi ve Edirne ciğerini çok sevdiğini ifade eden Ersoy, ağalık teklifini espri bir dille kabul etmeyeceğini belirtti.

Güreş ağalığı nedir?

Kırkpınar güreşlerinin en temel öğelerinden biri ağalık müessesesidir. Önceleri pehlivanları güreşe çağıran, yarışmaları düzenleyen, gelen konukları ağırlayan, yemek ve yatacak yerlerini temin eden, örf ve adetlere uygun olarak güreşlerin yapılmasını sağlayan, ödüller veren Kırkpınar Ağaları idi... Ancak şimdi “Kırkpınar Ağası”, sayılan bu faaliyetlerin hepsini karşılayamadığından ve bir etkinlik çerçevesine toplandığından, masrafların büyük bir çoğunluğu belediyelerce karşılanmaktadır.