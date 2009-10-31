Bülent Ersoy'a görkemli koltuk

Ankara’da açılan Müzeyyen Senar sergisine Bülent Ersoy’un gösteriş merakı damgasını vurdu.







Ersoy, haftalar öncesinden rica etti, yetkililer basın toplantısında oturması için altın renginde görkemli bir koltuk hazırladı.



Ersoy’a özel hazırlık



Sanat müziğinin dev ismi Müzeyyen Senar’ın sanat yaşamından kesitlerin yer aldığı “Cumhuriyet’in Divası” isimli fotoğraf sergisi, önceki gün Bülent Ersoy’un da katılımıyla ziyarete açıldı. Forum Ankara Outlet’te başkentlilerin beğenisine sunulan sergi için hazırlıklar günler öncesinden başladı. Açılış çalışmalarından biri de Bülent Ersoy içindi.



Kızına normal koltuk



Organizasyon yetkilileri, şaşaayı seven Ersoy için üç hafta önceden çalışmaya başladı. Ersoy’un ricası üzerine, basın toplantısı sırasında oturması için altın sarısı renginde gösterişli bir koltuk tasarlandı. Ersoy ile birlikte gazetecilerin karşısına geçen Müzeyyen Senar’ın kızı Feraye Işık ise daha sıradan, siyah bir koltukta oturdu.

