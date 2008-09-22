Bülent Ersoy’a açılan dava ARD’de!

Bülent Ersoy’un Star TV'de yayınlanan ‘Popstar Alaturka’ programında kullandığı cümlelerle hakkında ‘Halkı askerlikten soğuttuğu' iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması Alman devlet televizyonu ARD'ye de haber oldu.



ARD, 'Türk divası' olarak nitelendirdiği Ersoy'un orduyu eleştirmekten hapis cezası ile karşı karşıya olduğunu yazdı.



Alman televizyonunda dün yayınlanan haber programında, Ersoy'un 12 Eylül döneminde cinsiyet değiştirdiği, çevirdiği filmleri ve sesi ile Türkiye'de çok sayıda hayranı olduğu ve 'Diva' olarak tanındığı belirtildi. Programda Bülent Ersoy'un geçen Şubat jüri üyeliği yaptığı Star TV'deki 'Popstar Alaturkka' programında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı başlattığı 'Güneş' adı verilen sınır ötesi harekat sırasında yaptığı konuşma ile tepki topladığı belirtildi.



MHP milletvekili Oktay Vural başta olmak üzere çok sayıda kişinin Ersoy'u eleştiren sözleri ekrana getirilirken Bülent Ersoy'un internetteki video paylaşım sitesi Youtube'ta en çok tıklananlar arasında yer alan sözleri de yayınlandı. Ersoy'un 'Popstar Alaturka'da, "Tamam vatan bölünmez, bilmem ne olmaz ama göz göre göre de bu çocukları bütün analar doğursun, toprağa versinler. Bu mu yani? Bir çocuğun ne demek olduğunu ben sizler gibi bilemem. Ben anne değilim, olamayacağım da. Ama insan olarak o anaların yüreğinin nasıl cayır cayır yandığını ben anlayamam ama anneler anlar" sözleri ekrana getirildi.



Bülent Ersoy'un, askerlik hizmetini zayıflatıcı eylemlere ilişkin Türk Ceza Kanunun 318'inci maddesi gereğince 3 yıla kadar hapis istemiyle hakkında Bakırköy Adliyesi'nde dava açıldığı kaydedilen haberde, kendisine destek veren İstanbul Barosu'na kayıtlı Kadın ve insan hakları savunucusu Eren Keskin ve DTP Milletvekili Sırrı Sakık'ın görüşleri de yayınlandı.



