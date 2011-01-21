Bülent Ersoy, Zeki Müren için sahneye çıkacak

T24 - Bülent Ersoy, 'Aynı adama aşıktık' açıklamasıyla yıllarca küs kalmalarının nedenini açıkladığı Zeki Müren için ücret almadan sahneye çıkacak.

Bursa’nın yetiştiği en önemli sanatçılardan biri olan ’Sanat Güneşi’ Zeki Müren adına müze kuruluyor. Müzenin kuruluşuna destek sağlamak amacıyla 18 Şubat’ta düzenlenecek gecede Bülent Ersoy konser verecek.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde kurulacak Zeki Müren Bursa Türk Sanat Müziği Müzesi için çalışmalar sürdürülürken, Zeki Müren Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Yaşariye Doğan ve yönetim kurulu üyeleri dün gece önemli projelerinden birini daha hayata geçirdi.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Zeki Müren resimleri, hayatı ve kostümlerinden oluşan sergi, Zafer Plaza AVM’de açıldı. Dernek tarafından müzede sergilenmek amacıyla İstanbul’da yaşayan işadamı ve yazar Radi Dikici’nin koleksiyonu ve ’Sanat Güneşi’nin Bodrum’daki yakın arkadaşı Arif Tonbul’un arşivinden alınan görsel bağışlar ile oluşturulan sergiye, Vali Şahabettin Harput’un eşi Funda Harput’un yanı sıra, çok sayıda Bursalı katıldı.

Zeki Müren’in yaşamından kesitlere yer verilen, kendi özel arşivi ve renkli sahne hayatında kullandığı kostümlerin yer aldığı sergi, 30 Ocak Pazar akşamına kadar Zafer Plaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde izlenime açık kalacak.

Sergiyi gezenlerin nostalji yolculuğuna çıkacağını söyleyen Yaşariye Doğan, "Amacımız, Türk Sanat Müziği’ne ’Sanat Güneşi unvanı verilen Zeki Müren’ in hatıralarını ve sanatını yeni nesillere taşıyıp yaşatmaktır" dedi.

Doğan, Türk Sanat Müziği’nin Divası Bülent Ersoy’un, 18 Şubat Cuma akşamı Çelik Palas Otel’de vereceği yardım amaçlı konser için de sıkı bir çalışma içinde olduklarını belirterek, iki sanatçının resimlerinin birlikte yer aldığı afişlerin hazırlandığını ve Bülent Ersoy’un bu konserden ücret almayacağını söyledi.(dha)



Küslüğün nedenini açıklamıştı

Bülent Ersoy, geçen hafta yaptığı açıklamada Zeki pek fazla geçinemediğini söylemişti. Ersoy, sanat güneşi Zeki Müren için, "o benim idolümdü kendisini örnek alırdım" dedikten sonra Zeki Müren ile aynı adama aşık olduklarını ve aralarındaki husumetin de bu nedenden çıktığını belirtmişti. Bülent Ersoy, "Bu adam , o dönem Çakıl Gazinosu'nun sahibi Behzat Şenyıldız'dı. Çok yakışıklıydı. Zeki Müren ile ölümüne kadar olan küslüğümüzün tek sebebi budur” demişti. Şu an otomobil galerisi sahibi olan Behzat Şenyıdız da "Bu sözlerin şaka olduğunu düşünmek istiyorum. yoksa dava açmam gerekir. Ben düzgün aile yaşantısı olan, torun sahibi biriyim. Bülent ne yapmaya çalışıyor anlamadım " diye konuşmuştu.



