Bülent Ersoy, yavru köpeğe işkence yapanlara dava açıyor

Bülent Ersoy, yavru köpeğin kulaklarını kesen ve sadece 4 bin lira para cezası alan kişilere dava açacağını duyurdu.

Ersoy, sahneye çıktığı bir otelde “Pazartesi günü avukatım çocuklar hakkında dava açıyor. Talimat verdim işin peşini bırakmayacağım. Kulak nasıl kesilir göstereceğim onlara. Hayvanlara eziyet edenlere karşı örnek bir dava olacak” dedi.

Bülent Ersoy ve kürkü

Ünlü sanatçı, geçmiş yıllarda kürk giydiği için birçok kez hayvan aktivistleri tarafından eleştirilmişti. Ersoy, bir kürkünün 250 bin TL değerinde olduğunu ve ‘çinçilla’ derisinden yapıldığını söylediğinde büyük tepki görmüştü.

Ersoy, kürk giymesini de şu sözlerle savunmuştu:

"Allah, yarattıklarının içinde en çok insanoğlunu seviyor. Hayvanı da insanoğluna faydası olsun diye, etinden, sütünden, gücünden, tüyünden, derisinden istifade edelim diye yaratmış. Ben bunu giyiyorum diye hayvan sevmiyor değilim. Son derece seviyorum. Benim de iki tane köpeğim vardı. Ama bunu giymekten kendimi alıkoyamıyorum."

Kürk kararı

Uzun yıllarda hayvan aktivistlerinin sert eleştiriler yönelttiği Ersoy, geçtiğimiz sene kürk sevdasından vazgeçmişti. Ersoy’un bir moda tasarımcısına palto siparişi verirken “Kürksüz mü?” sorusuna "Kürksüz. Çünkü söz verdim, bundan sonra kürk giymeyeceğim” cevabı verdiği basına yansımıştı.