Bülent Ersoy'un orkestra ekibi hakkında tutuklama kararı

Müzisyen Bülent Ersoy'un geçtiğimiz ay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vereceği konser öncesi PCR testleri sahte çıkan ve bir aydır gözetim altında bulunan 21 kişilik orkestra ekibi hakkında tutukluma kararı verildi.

Tv100'ün haberine göre, Bülent Ersoy'un geçtiğimiz ay KKTC'de bir otelde vereceği konser öncesi, orkestra ekibinin PCR testleri sahte çıktığı için ekip Ercan Havalimanı'nda incelemeye tabi tutuldu. Sahte PCR belgelerini düzenleyen KKTC vatandaşı otel yöneticilerinin, hastane yetkilisi ve doktorların serbest bırakıldığı olayda Türkiye vatandaşı olan 21 müzisyen için 1 aydır devam eden gözetim sonrasında bugün tutukluluk kararı aldı.

Ne olmuştu?

28 Ağustos akşamı KKTC'de bir otelde konser verecek olan 'Diva' lakaplı Bülent Ersoy'un konserinde sahne alacak orkestra ekibinin Ercan Havalimanı’ndaki kontrollerde PCR testlerinin sahte olduğu ortaya çıktı. PCR testlerinin sahte olması üzerine orkestra ekibi, Ercan Havalimanı'nda Havalimanı görevlileri tarafından incelemeye tabi tutuldu.

Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk havalimanında yaşanan olaya ilişkin, "Haber doğru... Bülent hanım ve korumasının testini ben yaptırmıştım ama orkestranın test sonuçları sahte çıkmış. Havalimanında saatlerdir bekliyorlar. Otelden böyle bir bilgi geldi. Şimdi havalimanında yeniden testleri yapıldı. Sonuçlar çıkar çıkmaz konsere yetişmeye çalışacaklar. Bülent hanım bu akşam ya konsere çıkamayacak ya da ucu ucuna sahne alacak" açıklamasını yaptı.

Ersoy'un 21 kişiden oluşan orkestrasının yapılan test sonuçları negatif çıktı. Kıbrıs'a girmesine izin verilen ekip havalimanından yola çıktı ve konserin yapılacağı otele gitti.