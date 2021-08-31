Bülent Ersoy'un ekibi sahte PCR testi davası bitene kadar Kıbrıs’ta kalacak

KKTC’ye bir otelde konser vermek için gelen ve PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestra ekibi, konserin ardından önceki gün mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme, kişi başı 10 bin lira kefalet ve haftada iki gün KKTC polisine imza şartıyla orkestrayı serbest bıraktı.

Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberine göre, ekip konserin ardından gözaltına alındı ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı. Mahkeme, sahte PCR ile gelen ekibi kişi başı 10’ar bin lira nakit teminat ve haftada 2 gün KKTC polisine imza şartıyla serbest bıraktı. Orkestra, polise beyan şartı nedeniyle dava sonuçlanana kadar KKTC’de kalacak.

Bu arada, sahte PCR testlerini otelin temin ettiği ve olayla ilgili biri polis memuru 4 kişinin de tutuklandığı ileri sürüldü.

Orkestra ekibinden bir kişi yaptığı açıklamada, “İlk defa Kıbrıs’ta sahneye çıkmıyoruz. Bize sahte evrak düzenlediler. ‘İki tane aşı yetiyor. Gönderdiğimiz belgeyi verin geçeceksiniz’ dediler. Ama bize sahte evrak göndermişler. Sahte evrak yüzünden şu anda mahkeme mahkeme dolaşıyoruz” dedi. Gözaltına alınan ekibin PCR testleri yapıldıktan sonra konsere gelenlerin mağdur olmaması amacıyla polis nezaretinde konsere katıldıkları öğrenildi.

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