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Bülent Ersoy tutuştu

Bülent Ersoy, önceki gün sahneye çıktığı Nossa Costa adlı mekanın kulisinde büyük korku yaşadı.

22 Ocak 2012 02:00



 T24-  Bülent Ersoy, önceki gün sahneye çıktığı Nossa Costa adlı mekanın kulisinde büyük korku yaşadı.




Hürriyet'in haberine göre, Gülşah Saraçoğlu imzalı elbisesinin kollarındaki tüyler spotlara değerek tutuşunca, ünlü sanatçı bir anda alevler arasında kaldı. Yaka ve kolları tamamen tüy kaplı elbisesi ne olduğunu anlamadan alev alan Ersoy, yardımcılarının yanında bulunması sayesinde faciadan kıl payı kurtuldu. Kulisteki görevliler ellerine geçen her örtüyü kullanarak alevleri söndürdü. Yanık kokusu müşterilerin bulunduğu bölüme kadar ulaştı.

Bülent Ersoy, olaydan birkaç dakika önce, kemeri yurtdışından getirilen 500 Swarovski taş kullanılarak bir haftada hazırlanan ihtişamlı elbisesiyle hayranlarının karşısındaydı.  

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