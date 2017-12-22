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Bülent Ersoy: Tüm mal varlığımı devlete bağışlayacağım

"Müzeyyen Senar'dan çok korkardım"

22 Aralık 2017 20:39

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, yaptığı alışverişler ve harcamalarıyla sıklıkla gündeme gelen mal varlığı ile ilgili konuştu. Ersoy "Tüm mal varlığımı devlete bağışlayacağım" dedi.

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına telefonla bağlanan Bülent Ersoy, önceki gün giydiği sarı kıyafeti, takı, çanta, gözlük ve şalının toplam değerinin 125 bin TL olduğu iddiası hakkında, "Onun fiyatını neye göre almışlar ve yazmışlar anlamadım. Para lafı hiç etmem, bana yakışıyor mu yakışmıyor mu ona bakarım" dedi.

"Tüm mal varlığımı devlete bağışlayacağım"

Usta sanatçı, "İhtişamlı bir gece yaptıracağım, zamanı gelince sizinle paylaşacağım. Çok değerli bir kürkümü açık artırmayla satıp eğitim için bağışlayacağım. Tüm mal varlığımı devlete bağışlayacağım" ifadelerini kullandı.

"Müzeyyen Senar'dan çok korkardım"

Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Ersoy, "Müzeyyen Senar'dan çok korkardım. Onu çok özlüyorum. Kendimi ona beğendirmek için yarışırdım" dedi.

"20 senedir aklı neredeymiş?"

Ferdi Tayfur'un yeğeninden eser çaldığı iddialarına ilişkin ise Bülent Ersoy, "Bu eser çıkalı en az 20 sene oluyor. 20 senedir yeğeninin aklı neredeymiş? Ben bu iddialara inanmıyorum" şeklinde konuştu.

 

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