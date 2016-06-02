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Bülent Ersoy tehdit iddiasıyla ifade verdi

Soruşturma kapsamında Lerzan Mutlu’nun da ifadesinin alınacağı öğrenildi

02 Haziran 2016 15:53

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Lerzan Mutlu’yu tehdit ettiği iddiasıyla “şüpheli” sıfatıyla İstanbul Adalet Sarayı’nda savcıya ifade verdi.

Bülent Ersoy, dün öğleden sonra avukatıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılarından Metin Küçükerden’e ifade veren Ersoy’un ifadesinde kimseyi tehdit etmediğini söylediği, suçlamaları reddettiği öğrenildi. Ersoy ifadesinin ardından adliye personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra adliyeden ayrıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında Lerzan Mutlu’nun da ifadesinin alınacağı öğrenildi.

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