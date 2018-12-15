Bülent Ersoy taklidi yapan Yılmaz Morgül: İzin almama gerek yok, duyunca gelsin en önden izlesin, bana teşekkür etsin

Komedi oyunu “Herkes Gülmek İster” ile tiyatroya giriş yapmaya hazırlanan Yılmaz Morgül, sahnede Bülent Ersoy’un jüri üyeliği döneminden taklidini yapacak. "Bülent Hanım’dan izin almama gerek yok. Bunu duyunca gelsin en önden izlesin" diyen Morgül, "Bana teşekkür etsin. ‘Çocuğum beni ne kadar güzel canlandırmışsın’ demesi lazım” diye konuştu.

Hürriyet'ten İsmail Bayrakîn sorularını yanıtlayan Morgül'ün açıklamaları şöyle:

"Ben Bülent Ersoy’u canlandırmaya çalışıyorum. Ne kadar başarılı olduğuma halkımız karar verecek. Ama tiyatronun Oscar’ını da bu oyunculukla alabilirim diye düşünüyorum. Tiyatronun divasıyım ben."

"Bülent Ersoy’u her oyununda ya da gösterisinde sergileyenler izin mi alıyor? Bugüne kadar kimler taklitlerimi yaptı... Büyük sanatkârlar taklit edilir. Ama bu taklit değil bu bir oyun. Kendisi çok mutlu olsun ki bir tiyatro oyununda sergilenecek Bülent Ersoy kimliği. Yani ondan izin almama gerek yok. Gelsin en önden izlesin oyunumuzu. Bana teşekkür etsin. “Çocuğum beni ne kadar güzel canlandırmışsın” desin.

"Bülent Hanım’la görüşmüyoruz. En son hocamız Müzeyyen Senar’ın cenazesinde beraberdik. 'Çocuğum elimi tut, ben zor yürüyorum' dedi. Ben mezarına getirdim. Oturduk, ağladık, dualar ettik. Orada bana gerçeklerden bahsetti. Bana, 'Ben sana bugüne kadar saygımı gösteremedim büyüğün olarak. Sevgimi gösteremedim destek olarak. Bunlardan pişmanım' dedi. Aradan bir ay geçti yine aynı... Yazın uçakta karşılaştık. Bayramdı. Bayramda küslük olmaz diye elini öptüm. Ondan sonra yine aynı şeyler.

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