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Bülent Ersoy silikon testi yaptı

Bülent Ersoy, jüri üyeliği yaptığı“Popstar Alaturka” programında yarışmacının birinin göğüsleri silikon mu diye kontrol etti

11 Ekim 2009 03:00

Bülent Ersoy, jüri üyeliği yaptığı“Popstar Alaturka” programında yarışmacının birinin göğüsleri silikon mu diye kontrol etti

Programa swarovski taşlı pembe ipek ceket ve otriş etekle çıkan Ersoy, derin dekolteli siyah kostümüyle sahneye çıkan yarışmacılardan Özlem’le yakından ilgilendi. Özlem’in göğüslerinin silikon olduğunu iddia eden Ersoy, yerinden kalktı ve yarışmacının yanına gitti. “Açacağım mı?” diye soran ve Ersoy’un göğüslerine dokunması üzerine utanan Özlem, “İçeride göstersem hocam” sözleriyle izleyenleri güldürdü

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