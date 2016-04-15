Bülent Ersoy: Sanki babasının canını ben aldım…

Türk Hava Yolları’nın (THY) Antalya- İstanbul seferi sırasında emniyet kemerini bağlamamakta direnip uçuşu geciktirdiği iddiasıyla hakkında dava açılan Bülent Ersoy, Antalya’daki duruşmada ifade verdi. Ersoy, hasta babasının yanına gitmekte 1 saat geciken ve babası 3 gün sonra vefat eden kişinin şikayeti için “Sanki ben canını almışım gibi. Polisi ben çağırdım, şikayetçiyken sanık durumuna düştüm. Suçlamaları kabul etmiyorum” savunmasını yaptı.

Hürriyet’in haberine göre, THY’nin 3 Ocak 2015 tarihinde saat 21.55’te Antalya- İstanbul seferini yapan uçağında emniyet kemerini bağlamamakta direnen Bülent Ersoy hakkında, uçuşu 40 dakika geciktirdiği iddiasıyla yolculardan Cafer Dikici, Hasan Gencer ve Akın Özkan şikayetçi oldu. Ersoy hakkında, ’huzur ve sükunu’ bozma suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Antalya 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk duruşmasına sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmayan Bülent Ersoy, bugünkü duruşmaya avukatı Mustafa Işık ile katılarak ifade verdi. Bülent Ersoy, suçsuz olduğunu söyledi. Uçak görevlilerine 2 kez trafik kazası geçirdiğini, bu nedenle kemer takamadığını söylemesine rağmen bunun kabul edilmediğini aktaran Bülent Ersoy, bu sırada yolculardan bazılarının ’Çok paran var ya, özel uçak tutsaydın’ diyerek, kendisine tepki gösterdiğini kaydetti.

Kimseye hakaret etmediğini, sadece derdini anlatmaya çalıştığını aktaran Bülent Ersoy, "Hatta bu durumun aleyhime olmaması için benden kaynaklanan gecikme nedeniyle özür de diledim. Uçağın gecikmesiyle huzur ve sükunun bozulacağına da inanmıyorum. Beni şikayet eden yolculardan biri ’Hasta babama 1 saat geciktim, 3 gün sonra babam öldü’ demiş. Sanki ben canını almışım gibi. Polisi ben çağırdım, şikayetçiyken sanık durumuna düştüm. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Duruşma sonrası adliye çalışanları ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Bülent Ersoy, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Siyah kıyafeti ve şapkasıyla dikkati çeken Ersoy, hafta sonu da Antalya’da olacağını, yatla denize açılacağını kaydetti. Neşeli olduğu gözlenen Ersoy, gazetecilerle "Güzel çekin" diye şakalaştı.