Bülent Ersoy, "Saldırgan köpeklere zehirli et verilsin" diyen Yıldız Tilbe'yi savundu: İnsani değil ama asla kötü bir niyetle söylemedi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; geçen akşam Etiler'de görüntülenen Ersoy, Yıldız Tilbe'nin sokak köpeklerini hedef alan paylaşımlarının tepki toplamasıyla alakalı konuştu.

Bülent Ersoy, "Ben kürk giyerim ama kürk giymek ayrı. Canlıyı yaratan Allah, onun canını almak da Allah’a mahsus... Bunu istemek çok insani bir şey değil ama inanınız Yıldız’ın evi de hayvanat bahçesi gibi, kediler üstünde... Asla kötü bir niyetle söylemedi. 5 yaşındaki çocuk parçalanınca üzüntüsünden bir anda yazdı. Hayvanseverler onun kusuruna bakmasın, kızmasınlar ona..." dedi.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahipsiz saldırgan köpekler için "Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin" demişti. Kısa sürede tepki çeken Tilbe, yeni bir açıklama yaparak saldırgan köpeklerin insan öldüren kişilerden bir farkının olmadığını söylemişti.

Tilbe, daha sonra "Kalbini istemeden kırdığım köpek sahibi insanlar için çok özür dilerim, yakınlarını köpek saldırısında kaybeden yüreği dağılan insanlardan da özür dilerim. Kırıldığım insanları da Allah'a havale ettim, bundan sonra..." diye açıklama yapmıştı.

TIKLAYIN - Yıldız Tilbe'den tepki çeken çıkış: Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin