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Bülent Ersoy, 'sahte'leri için mahkemeye başvurdu

"Telefonum bile akıllı telefon değil"

02 Mayıs 2017 12:55

Sosyal medyada adına açılmış 200’den fazla sahte hesap bulunan Bülent Ersoy, o hesapların kapatılması için mahkemeye başvurdu.

En son İranlı hayranı Mohsen Yazdani’nin, “@divabulentersoy­_online” adlı hesabında modacı Semih Doğruer ile Ersoy’un bir fotoğrafını “Seviyorum, tasarımcı ve erkek arkadaşım” mesajıyla paylaşması, sanatçının sabrını taşırdı.

Avukatı Aydın Kurban aracılığıyla dava açan Ersoy, "Türkçeyi nasıl konuştuğumu bilenler, bu bozuk Türkçeli zat-ı muhteremin ifadelerinin benimle alakası olmadığını nasıl anlayamıyorlar, şaşırıyorum! Sosyal medyanın hiçbir kanalında hesabım yok! Telefonum bile akıllı telefon değil" dedi.

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Bülent Ersoymahkeme

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