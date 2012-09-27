Sahnede kırdığı bardak ayağına battı, hastaneye kaldırıldı!

Sahnede sık sık elindeki kadehi yere atan Bülent Ersoy, bu kez fark etmediği o cam kırıklarına basınca hastanelik oldu.

Bülent Ersoy’un ayağına dün gece sahnede kırılan şampanya kadehi batınca ünlü sanatçı gece 01.00 sularında menajeri Seyhan Erdağ ve sanatçı Zerrin Özer tarafından acil servise kaldırıldı.

Süleyman Kaya ve Çağatay Kenarlı'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, hastanede tedavi edilen ve röntgen çekilen Ersoy’un ayağında cam parçasına rastlanılmadı. Daha sonra kesilen ayağına pansuman yapıldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Ersoy’un hastaneden çıktığı sırada bir muhabir "Nasıl durumunuz?, yok bir şeyiniz inşallah" demesi üzerine, Bülent Ersoy, "Her şeye rağmen bir baktırmak için geldik. Bir şeyim yok pimpirikliyim ya bir baktırdım röntgen de çektirdim. Dün bir barda sahne aldığım sırada meydana geldi. Ayağımı bastığım sırada diğer ayağım havada kalıyordu. Kendimi şarkıya verdiğim için ayağımı falan düşünmüyordum. Sonra birden şampanya bardağının ayağımın altında olduğunu fark ettim. Sahnede şampanya bardağını efelik yapıp atarım ya efeliği gördüm şimdi" dedi. Hastane çıkışında bazı vatandaşlar Ersoy’a sevgi gösterisinde bulundukları gözlendi.

Ersoy’un hastaneye kaldırıldığını duyan ünlü sanatçı Zerrin Özer’de hemen hastaneye gelerek Bülent Ersoy’la birlikte açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.