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Bülent Ersoy pırlanta taş yutmuş!

Hastanede bir hafta tedavi gören Ersoy için daha önce, ‘Karaciğerlerinde leke var’ denilmiş, sonra ‘Böbrek taşı’ teşhisi konulmuştu

25 Ekim 2014 18:04

Özel Ataköy Hastanesi’nde 1 hafta tedavi olduktan sonra taburcu olan sanatçı Bülent Ersoy’un yapımcısı Fevzi Siverek, Ersoy’un pırlanta taş yuttuğu için tedavi gördüğünü açıkladı. Ersoy için daha önce “Karaciğerinde leke var” denilmiş, ardından “Böbrek taşı” teşhisi konulmuştu.

Sözcü’de yer alan habere göre, Ersoy’un sağlığı konusundaki spekülasyonlarla ilgili bir açılama yapan yapımcı Fevzi Siverek "Bülent Hanım'ın yuttuğu taş, pırlanta taşı çıktı. Ancak sağlık durumu çok iyi" dedi.

Ersoy'un doktoru Uzm. Dr.İsmail Serin ise "Bülent Ersoy, yıllar önce uğradığı saldırı olayından sonra tek böbreğini kaybetmişti. Bu durumdan dolayı tedbirli davranılıyor. Fakat sağlık durumu iyi. Bugünkü konserine de çıkacak." diye konuştu.

 

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