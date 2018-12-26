“Bülent Ersoy, parasını alamadığı mekânı bastı"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un parasını alamadığı için bir mekânı bastığını öne sürdü.

Cengiz Semercioğlu’nun yazısının ilgili kısmı şöyle:

Bülent Hanım da konserinden hemen önce parayı alan sanatçılardandır, hatta TV programlarında bile bu kuralını sürdürür, programın hemen öncesinde ücretini hesabında görmek ister.

Geçen hafta Ataköy’deki mekanda nasıl olduysa parasını peşin almadan çıkmış ve aynen dediğim gibi de sahneden iner inmez kaşesini talep etmiş...

Mekanın sahiplerinin parayı vermeyecek hali yok...

Şu an gece hayatının en büyük oyuncularından biri durumundalar çünkü...

Şu an iş yapan, mekanı dolduran kim varsa onların mekanlarında sahneye çıkmıştır mutlaka.

Bugüne kadar tek bir isimden bile ödeme konusunda bir şikayet duymadık.

Ama Bülent Hanım’a fark etmez, karşısında Merkez Bankası olsa sahneden indiği anda parasını ister.

O gece ödemeyi yapamamışlar... Nakit olmadığı için mi, yetkili olmadığı için mi bilmiyorum...

Bülent Hanım durur mu ortalığı yıkmış, bas bas bağırmış “paramı getireceksiniz” diye...

Sonuç alamayınca gecenin bir vakti atlamış arabasına grubun diğer mekanında almış soluğu...

Mekanı basmış yani.

Bağırmış, çağırmış “kaşemi verin” diye...

Sonunda son kuruşuna kadar almış parasını ve gönül rahatlığıyla evinin yolunu tutmuş...

Parayı aldığı anda eminim oturup bir kadeh de içmiş, hiçbir şey olmamış gibi muhabbete devam etmiştir mekan sahipleriyle...

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