Bülent Ersoy: Özlem Ada Şahin'in yerinde olsaydım iki erkeği karşı karşıya getirmezdim

Sanatçı Bülent Ersoy, futbolcu Arda Turan’ın tacizine uğrayan Özlem Ada Şahin için “İki erkeği karşılıklı getirmemeyi yeğlerdim. Sonra evinize gidince olayı anlatırım” dedi.

Futbolcu Arda Turan, Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i taciz etmiş, ardından şarkıcının burnunu kırmıştı. Berkay’ın kaldığı hastaneye silahla giden Arda Turan hakkında dava açılmıştı.

Bülent Ersoy da, katıldığı bir televizyon programında "Özlem Ada Şahin'in yerinde olsaydınız, size bir erkek taciz etseydi o anda eşinize söyler miydiniz, yoksa saklamayı mı tercih ederdiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim durum değerlendirmesi yapabilmem için orada bulunmam gerekir. Ama ben hadisenin içerisinde olmayarak gazetelerden okuduğum bilgilerle iki erkeği karşılıklı getirmemeyi yeğlerdim. Sonra evinize gidince olayı anlatırım.

“Hangi kuvvet beni tacize gelir?"

"Bülent Ersoy hiç taciz uğradı mı?" sorusuna ise sanatçıdan şu yanıt geldi:

"Yok canım hangi kuvvet beni tacize gelir, kendi taciz olur gider. Beni taciz eden kişinin kafayı yemesi lazım."