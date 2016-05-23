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Bülent Ersoy, Oya Aydoğan için dua okuttu

Bülent Ersoy, mendil satan çocuklara 100'er lira bahşiş verdi

23 Mayıs 2016 18:56

Oya Aydoğan'ın yakın dostu Bülent Ersoy, ünlü sanatçının ölümünün yedinci gününde Mihrimah Sultan Camii'nde görüntülendi.

Bülent Ersoy içeriye girmeden önce muhabirlerle kısa bir sohbet etti. Çok üzüntülü olduğunu söyleyen Ersoy, "Yedinci gün duasını okutuyorum. Fatih Camii'nde kendileri okuttular. Ben de kendim okutmak istedim. Üzüntüden başka ne hissedebilirim? Lerzan Mutlu'ya cevap vermem. Zamanı gelince her şey yapılır. Şimdi dua okuyacağım... İnşallah yüce Rabbim sevgili Oyacığım'a ulaştırsın" dedi.

 

"Gözyaşlarını tutamadı"

 

Ersoy, beyaz elbisesi ve güneş gözlükleriyle geldiği camide 1 saat kaldı. Yardımcılarının eşlik ettiği Diva, dua ederken gözyaşlarını tutamadı. Çıkışta mendil satan çocuklara 100'er TL bahşiş veren Ersoy, çevre halkına börekler ve pideler dağıttırdı. 

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