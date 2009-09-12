Bülent Ersoy önümü kesiyor olabilir

Albüme adını veren ‘Bende Soyadın Kaldı’ adlı şarkının sponsor firması Alsancak Enzoani By Övge'de basın mensuplarıyla buluşan Armağan Uzun, hazırlık aşamasında görüştükleri firmaların hepsinin albümü çıkarmayı istediklerini, albüm çıktıktan sonra ise hepsinin sırtını döndüğünü söyledi. “Birçok firma ile görüştük. Büyük çoğunluğu ‘tamam biz üstleniriz' dediler ama iş ciddiye binince, görüşmeye gittiğimizde ise bunu yapamayacaklarını söylediler. Söyledikleri çok ilginçti, ‘Sizinle alıp veremediğimiz yok ama başka sebeplerden dolayı albümünüzü yapamayız' dediler. Böyle bir şey olabileceğine ihtimal veremiyorum. Bülent Ersoy engellenmesi olduğunu hissettik açıkçası. Direk tehdit almadık ama perde arkasında durarak talimat vermiş olabilir belki, ama ben yine de günahını almak istemiyorum” dedi.



Yapımcıların bu tepkilerinin altından onun adının çıktığını, Bülent Ersoy ile aralarında herhangi bir sürtüşme geçmediğini, duyulanların, kendilerine gelenlerin o doğrultuda olduğunu anlatan Armağan Uzun, “Allah bir kapıyı kapatır birini açar. Görüldüğü gibi biz albümü yine de çıkardık ve şu anda piyasada. Tepkiler iyi ama korsan nedeniyle çok şey beklemiyoruz. Albümü insanların beklentilerine cevap vermek için yaptık ve diğer birçok meslektaş gibi 4 şarkılık değil 6 şarkılık single olarak. Bütçemizin yettiği kadarıyla, kendi yağımızla kavrularak çıkardık. Pop müziği de, Türk sanat müziği de fantezi müzik örnekleri de var” diye konuştu.



Albüme adını da veren ‘Bende Soyadın Kaldı’ şarkının Ayşenur Yazıcı'ya ait olduğunu, Sonat'ın okumasına karşın yeterince gündeme gelmeyince iyi ses getireceğini düşünerek albüme aldıklarını anlatan Armağan Uzun, “Boşanmaların çok olduğu günümüz için çok anlamlı bir şarkı. Boşandıktan sonra da eşleriyle sorunlar yaşandığı, soy isminin uzun süre üzerinde kaldığı, hatta özellikle de kredi kartlarında soyadı kaldığı için onların sesi olalım istedik” dedi



