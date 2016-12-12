Bülent Ersoy: Ölüm yerine çözüm olsun, bitsin bu azap

Şarkıcı Bülent Ersoy, İstanbul'da Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından Dolmabahçe ve Maçka Parkı'nda eş zamanlı olarak düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak "Aslan gibi kardeşlerimizi, evlatlarımızı, eşlerimizi, babalarımızı, analarımızı gözyaşlarımız ve yangın yerine dönmüş yüreklerimizle yine yine ve yine topraklara koyuyoruz. Allah aşkınıza artık ölüm yerine çözüm, çözüm, çözüm olsun. Ve bitsin bu azap ve ızdırap" dedi.

Bülent Ersoy'un sosyal medya hesabında paylaştığı mesaj şöyle:

Muhterem Türk Milleti;

Hepimizi derin bir teessür ve yasa boğan dün gece Beşiktaş'ta yaşanılan terör saldırısında yaşamlarını kaybeden gencecik kardeşlerimizi, evlatlarımızı yitirmenin derin acısını yüreğimde riyasız olarak hissetmekteyim...

Yaşamlarını kaybeden şehit kardeşlerime Yüce Allahımdan rahmet ve mağfiret; geride kalan acılı ailelerine ecir ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum Yüce Rabbimden.

Bu ülkenin bir ferdi olarak dileğim o ki; Büyük Türkiyem ve Yüce Türk Milleti artık şehit cenazelerinin ardından ağlamasın, ağlamayalım. Her defasında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyor, ama aslan gibi kardeşlerimizi, evlatlarımızı, eşlerimizi, babalarımızı, analarımızı gözyaşlarımız ve yangın yerine dönmüş yüreklerimizle yine yine ve yine topraklara koyuyoruz. Allah aşkınıza artık ölüm yerine çözüm, çözüm, çözüm olsun. Ve bitsin bu azap ve ızdırap.