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Bülent Ersoy: Kürk giymediğim için 12 gün hastanede yattım; üşüttüm, vücut alışmış!

"Madem öyle kürk yasaklansın"

23 Şubat 2018 11:29

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı olarak anılan ve giydiği kürklerle tepki toplayan Bülent Ersoy, bir süre kürk giymediği için üşüttüğünü ve 12 gün hastanede yattığını söyledi. Ersoy, "Vücut alışmış, giymeyince ciğerlerimi üşüttüm ve bu yüzden hastanelik oldum" dedi.

Ersoy, yeniden kürk giymeye başlayacağını söyledi.

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu köşesinde Ersoy'un kürk hakkında söylediklerini şu sözlerle aktardı:

"Yıllarca kürkü savunduğu için biz gazetecilerle tartıştı, kürk taraftarlığı yaptı.
Bir süredir kürk giymiyordu.
Dün televizyonda kürk meselesini konuşurken, reklam arasında Bülent Hanım aradı.
'O dizilerde kürk giyen kadınlara neden bir şey söylemiyorsun' diye çıkıştı bana...
Sonra da yeniden kürk giymeye başlayacağını söyledi.
'Neden Bülent Hanım?' diye sordum.
'İki nedeni var' dedi...
1- Kürk giymediğim için 12 gün hastanede yattım, üşüttüm. Vücut alışmış, giymeyince ciğerlerimi üşüttüm ve bu yüzden hastanelik oldum.
2- Kanun koyucuların kürkü yasaklamamasını protesto etmek için... Madem öyle kürk yasaklansın. Yasaklanmadığı için ben de giyerek durumu protesto edeceğim.
İşte bu yüzden hazırlanın, Bülent Ersoy yeniden kürklerini giyiyor..."

Semercioğlu'nun bugünkü (23 Şuabt 2018) yazısı için tıklayın

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