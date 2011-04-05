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Bülent Ersoy, konsolosla tartıştı!

Ersoy, korumasının sahneye çıkmasına sinirlendiği Frankfurt Konsolosu ile tartıştı

05 Nisan 2011 03:00

T24 -Bülent Ersoy’un Almanya’daki konserinde koruma krizi yaşandı.Ersoy, korumasının sahneye çıkmasına sinirlendiği Frankfurt Konsolosu ile tartıştı. Olay, konsolosun konser salonunu terk etmesiyle sona erdi.

Bülent Ersoy, Almanya’nın Hanau Kenti’ndeki Türk Müziği Derneği’nin daveti üzerine, önceki akşam Frankfurt yakınındaki Neu-Isenburg Kasabası’nda konser verdi. Hugenotten Salonu’nda sahneye çıkan Ersoy’u izleyenler arasında Frankfurt Konsolosu Refik Başdere de vardı. Saat 19.00’da başlayan konserin birinci bölümünün sonunda Ersoy, oturmak üzere saz heyetinin yanına gitti. Sanatçı, bu sırada sahnede yürüdüğünü fark ettiği kişiye “Gel buraya, sen kimsin, ne yapıyorsun sahnede” diye seslendi. Sahneye çıkan kişi sanatçının yanına giderek, konsolosluk koruması olduğunu ve sahne önünde fotoğraf çeken vatandaşlar yüzünden ön sıralarda oturanların görüş alanının kapandığını söyledi.


Sahneme kimse çıkamaz    

Sinirlenen Ersoy, “Kendisi güvenlik görevlisiymiş. Konsolos Bey gelmiş. Konsolos Bey’in önünü kapatanları uyarıyormuş ve önünü açıyormuş. Benim sahneme, cumhurbaşkanı bile gelse, kimse çıkamaz. Ben buraya vatandaşla bütünleşmeye geldim” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Refik Başdere ayağa kalkıp, “Sayın Ersoy, ben kimseye önümü açın diye talimat vermedim. Cumhurbaşkanını adını niye bu işe karıştırıyorsunuz? Ben burada devleti temsil ediyorum” dedi. “Ben size ve makamınıza hakaret etmedim. O makama siz buradaki insanların oylarıyla geliyorsunuz” diyen Ersoy, seyircilerin alkışlamasından sonra ekibine dönerek “Çalmaya devam edin” dedi. Konsolos da sözlerini tamamlamasına izin vermeden programına devam eden Ersoy’a tepki göstermek için salonu terk etti.


Hakaret etti

Frankfurt Başkonsolosluğu’nda görevli Konsolos Refik Başdere, olayla ilgili olarak şunları söyledi: “Korumayı ben göndermedim. Ön sıralarda oturanların sürekli olarak sahne önüne dolması vatandaşları sinirlendirdi. Koruma da bunu dile getirme gereği hissetti. Konsolosluğa ve cumhurbaşkanına yapılan hakareti kaldıramayacağımı belirttim. Bülent Hanım bunun üzerine, ‘Hadi be oradan, hem halkın yanında olduğunuzu söylüyorsunuz, hem de halkı engelliyorsunuz’ dedi. Bunun üzerine salonu terk ettim” dedi.



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