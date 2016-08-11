Bülent Ersoy kime 600 lira bahşiş verdi?

Önceki gün Nişantaşı City’s’e uğrayan Bülent Ersoy, çıkışta bindiği taksinin çevresini saran çocuklara 600 lira bahşiş dağıttı.
Bülent Ersoy, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. City’s’deki bir mağazaya uğrayan sanatçı, birkaç şişe parfüm siparişi verip oradan ayrıldı.
Görevlilerin çevirdiği taksiye binen Ersoy, “Tatil için Bodrum’daydım. Yine gideceğim için aracımı orada bıraktım” dedi.
Sanatçı, taksinin çevresini saran çocukları da eli boş göndermedi. Cüzdandan çıkardığı 600 lirayı aralarında paylaştırdı.
Gösterişli aksesuarlarıyla dikkat çeken Ersoy, bir ara gülerek elini kaldırdı ve “Parmaklarımdaki elmas, ona göre çekin” dedi.