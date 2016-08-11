Bülent Ersoy kime 600 lira bahşiş verdi?

Görevlilerin çevirdiği taksiye binen Ersoy, “Tatil için Bodrum’daydım. Yine gideceğim için aracımı orada bıraktım” dedi.

Gösterişli aksesuarlarıyla dikkat çeken Ersoy, bir ara gülerek elini kaldırdı ve “Parmaklarımdaki elmas, ona göre çekin” dedi.