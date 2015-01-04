Bülent Ersoy kabin memurlarıyla tartıştı, THY pilotu uçuşu erteledi

Bülent Ersoy, Antalya-İstanbul seferini yapan THY uçağında tüm uyarılara rağmen kemer takmak istemeyince uçakta kriz çıktı. Ersoy, kendisine tepki gösteren yolcuların yanısıra kabin memurlarıyla da tartışınca uçak pist başına döndü.

Antalya’dan İstanbul’a gitmek için THY uçağına binen Bülent Ersoy, kabin memurlarının uyarılarına aldırmayınca kriz çıktı. Uçağın ön tarafındaki 1A numaralı koltuğu oturan Bülent Ersoy, hosteslerin uyarılarına rağmen emniyet kemerini takmadı.

Airporthaber'deki habere göre, kabin memurları, Bülent Ersoy’a kemerini bağlaması konusunda uyarılarda bulunmaya başladı. Kabin ekibi, Ersoy’un ısrarla kemer takmak istememesi nedeniyle durumu kaptan pilota bildirdi. Bu sırada pist başına ilerleyen uçak, terminale geri döndü.

Ameliyat geçirdiği için...

Uçağın geri dönmesiyle yolcular da Ersoy ile tartışmaya başladı. Yolcularla da tartışan Ersoy bir yolcuya bağırarak üstüne yürüdü. Yaklaşık bir saat süren tartışmaların ardından yer personelinin de araya girmesiyle ünlü sanatçı kemerini taktı ve Antalya-İstanbul seferi gecikmeli olarak gerçekleşti. Öte yandan Ersoy’un yakın zamanda ameliyat geçirdiği için kemer takmak istemediği öğrenildi.

Gecikmeli sefer

TK2933 sefer sayılı uçağın yolcuları ise imza toplayarak Ersoy’dan şikayetçi oldular.