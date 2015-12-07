Bülent Ersoy imaj değiştirdi

Bursa’da, dün gece konser veren Bülent Ersoy, "TRT repertuarında bulunan 52 bin eser naçizane bendenizde var. Yaşayanların içerisinde en büyük repertuara sahip kişiyim. Bunda pek mütevazi olamayacağım, çünkü gerçek" dedi. Ersoy yeni imajıyla dikkat çekti.

Bursa Rodman Kulüp’te konser veren Bülent Ersoy, programına ’Gençliğe Veda’ şarkısıyla başlayan Ersoy, konserde giydiği ve genç Semih Doğruel’in hazırladığı kıyafetle de dikkatleri üzerinde topladı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Ersoy, Bursalı olduğunu hatırlatarak, "Kendi yerim gibi. İnşallah insanlarla da bütünleşebilirim. Allah nasip eder. Sanırım içerisi doluymuş. Elimden geldiğince gücüm nispetinde, sanatımı eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sunmaya çalışacağım" dedi.

Bir süre önce Bursa’da konser veren ve Bülent Ersoy, Bulgaristan’ın ünlü şarkıcısı Azis’in kendisiyle düet yapmak istediği hatırlatılınca "Bilmiyorum ki, tanımıyorum kendilerini, bağışlasınlar. Bu belki benim eksikliğim olabilir. Ama ben bir tek Tarkan beyle düet yaptım. Ondan sonra da başka düşünmedim. Ukelalık olarak nitelendirilmesin sakın" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'ndaki habere göre, Bülent Ersoy repertuarla ile ilgili özel bir çalışma yaptığını da dile getirerek, şöyle konuştu:

"İçerideki ambiyans ne getirir ne götürür, siz çok daha iyi bilirsiniz bu işleri. Bir anda o repertuar değişir, yerine bir başka repertuar gelebilir. En fazla ikinci şarkıdan sonra bunlar belli olur. Oradaki ambiyans kişilerin alım güçleri, yaş vasatileri itibariyle oluşur."

"Mütevazi olmayacağım"

TRT repertuarında bulunan 52 bin eseri nbildiğini ifade eden Bülent Ersoy, "Yaşayanların içerisinde en büyük repertuara sahip kişiyim. Bunda pek mütevazi olamayacağım. Çünkü gerçek. Bu hani bir güzellikti, şıklıktı falan filan olsaydı, o zaman görecelidir. Çeşitli şekillerde yorumayabilirler. Ama repertuar konusunda tabii bu benim söylediğim son noktadır. Onun üzerine de kimse konuşamaz zaten"

Sahne kıyafetlerini Semih Doğruel’in hazırladığını ifade eden Ersoy, "Bu gençler hem çiziyor, hem dikiyorlar. Onları tabii teşvik etmek gerekiyor. Güzel olduğuna inanıyorum. Ama bu mevzuda da fazla iddialı konuşmayayım. İnsanlar ne der, ne demezler bilemiyorum. Biraz fazla mı dekoltesi var? Var mı? Bursa biraz şeydir çünkü. Eyvah eyvah yanarım" diye espri yaptı.