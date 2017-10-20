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Bülent Ersoy ilk defa bir dizide oynayacak

Ersoy dizide şarkı söyleyecek

20 Ekim 2017 10:49

Bir televizyon kanalında ekrana gelecek Ay Yapım imzalı Çukur adlı dizide, Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ilk defa konuk oyuncu olarak katılacak.

Çukur’un ilk bölümünde Ercan Kesal’ın hayat verdiği İdris Koçovalı’yı kırmayarak onunla meyhanede bir araya gelen Bülent Ersoy, Koçovalı’ya özel şarkı söyleyecek.

Ercan Kesal ile Bülent Ersoy’un sahnesi şimdiden merak edilmeye başlandı.

Posta'nın haberine göre, Samatya’da tarihi dokuya sahip bir restoranda çekimlerin gerçekleştiği Çukur’da, Bülent Ersoy eşsiz sesi ve yorumuyla tüm set ekibini büyülerken, eğlenceli kişiliğiyle de çekimlere ayrı bir renk kattı.

Bülent Ersoy, “Ben sadece ağzımı oynatıp playback yapmam! Türk Sanat Müziği sazlarıyla kanlı canlı okurum” diyerek canlı performans sundu.

Diva’nın muhteşem yorumuyla hem kendisi hem de set ekibi gözyaşlarına boğuldu.

Bülent Ersoy’un da konuk olduğu Çukur, ilk bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

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