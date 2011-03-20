Bülent Ersoy: Hepsinden daha çok acı çekiyorum

T24 - İş, siyaset ve sanat dünyasından pek çok ünlü İbrahim Tatlıses’i ziyaret için günlerdir hastaneye akın ederken Bülent Ersoy’un hiç ortalarda görünmemesi dikkat çekti.





Ersoy, bir zamanlar arasının açık olduğu eski dostunu neden ziyaret etmediğini şu sözlerle açıkladı:



“Oraya gidenlerin topundan daha çok acı çekiyorum. Benim o güzel arkadaşımı öpüp koklamam, sevmem lazım. Ama şimdi oraya gidip ne yapacağım? İlla görüntü mü vermem gerekiyor? Hastanede neler yaşandığını gazetelerden okuyorum. Kavgalar gürültüler oluyor. Gidip orada, kameralar karşısında timsah gözyaşları dökenlerden olamam. Benim içim yanıyor. Allah’ın izniyle arkadaşım o yoğun bakımdan çıkacak. İşte o zaman kimseye görünmeden gidip ona sarılacak, öpüp koklayacağım. Kimse boşuna beklemesin, ben gösteriş yapamam.”



Şarkılar susmayacak

İbrahim Tatlıses’in 13 yıldır devam ettiği, bir süre önce Beyaz TV’ye transfer olan “İbo Show” programı ara vermiyor. Halen yoğun bakımda tutulan Tatlıses’in şarkılarının susmayacağını söyleyen sanatçı dostları, o sağlığına kavuşup yeniden kamera karşısına geçene kadar “İbo Show”u sunmaya karar verdi. Bugün saat 20.30’da canlı yayınlanacak “İbo Show Özel”i, normalde bu hafta programa konuk olması planlanan Yavuz Bingöl ile Şehnaz Özkaya sunacak. Bingöl, stüdyoda Ceylan, Latif Doğan, Davut Güloğlu, Günel, Metin Şentürk, Tan ve Gökhan Tepe’yi ağırlayacak.





