"Bülent Ersoy, hayatının belgesel yapılması için teklif edilen 2,5 milyon doları beğenmedi, daha fazlasını aldı"

Hürriyet yazarı Orkun Ün, Bülent Ersoy'un hayatının belgesel yapılması teklifini kabul ettiğini söylerken, "Daha önce bu belgesel için kendisine teklif edilen 2,5 milyon doları beğenmemiş ve 'Daha fazla istiyorum' demişti. Almış daha fazlasını. 4-5 milyon dolar arası bir ücret alacağı konuşuluyor... Doğrusu, yani net rakam yakında çıkar ortaya" dedi.

"Ama belgeseli çekecek platformun çok önemli bir detaya dikkat etmesi gerekiyor.

O da 'Bülent Ersoy müdahalesini mümkün olduğunca azaltmak.' Kendi hayatıyla ilgili filme karışmak tabii ki hakkıdır Ersoy’un ama sanki biraz abartacak gibi geliyor bana.

Magazinciler 'Gençliğinizi Erkan Koçak Köstendil oynayabilir mi' diye sordu Ersoy’a.

'O yaşlı, gençliğimi oynayamaz' cevabını aldılar. Buyurun işte, dakika 1 gol 1.

Cast’a da karışıyor yani. Günümüz teknolojisinde birini gençleştirmek, yaşlandırmak dert mi Allah aşkına?

Senaryoyu yazacak kişi iyice dinlesin Bülent Ersoy’u, tüm notları alsın, hatta günlerce üzerinde tartışsınlar. Sonra da film yayınlanana kadar Bülent Hanım’ı fazla karıştırmasınlar işe. Yoksa o belgesel yıllar boyu tamamlanamaz."