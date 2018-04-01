Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Türk Sanat Müziği yorumcusu 'diva' Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ersoy’un çarşamba günü Popstar 2018 canlı yayınına çıkıp çıkmayacağı da henüz belli olmadı.

Programın sunucusu Osmantan Erkır attığı Twitter mesajında, “Yayında bizimle olmasını ümit ediyoruz. Bülent Hanım’ın doktoru önümüzdeki günlerde kararını verecek” dedi.

Medyaradar’ın haberine göre tedavisi yatarak süren Bülent Ersoy için hastane yönetiminin, odanın bulunduğu katı Ersoy’a tahsis ederek kattaki tüm hastaları diğer katlara taşıdığı öğrenildi.