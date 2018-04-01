T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Ersoy'un çarşamba günü Popstar 2018 canlı yayınına çıkıp çıkmayacağı henüz belli olmadı

01 Nisan 2018 17:41

Türk Sanat Müziği yorumcusu 'diva' Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ersoy’un çarşamba günü Popstar 2018 canlı yayınına çıkıp çıkmayacağı da henüz belli olmadı.

Programın sunucusu Osmantan Erkır attığı Twitter mesajında, “Yayında bizimle olmasını ümit ediyoruz. Bülent Hanım’ın doktoru önümüzdeki günlerde kararını verecek” dedi.

Medyaradar’ın haberine göre tedavisi yatarak süren Bülent Ersoy için hastane yönetiminin, odanın bulunduğu katı Ersoy’a tahsis ederek kattaki tüm hastaları diğer katlara taşıdığı öğrenildi.

ETİKETLER

Bülent Ersoyhastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24