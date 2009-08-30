Bülent Ersoy gelin oldu

Bülent Ersoy, Popstar Alaturka’nın ikinci bölümünde gelinlik giyerek herkesi şaşırttı.



Ünlü modacı Tanju Babacan’a programda giymek için özel olarak bir gelinlik yaptırtan Ersoy, röportaj tekliflerini kabul etmedi. Bülent Ersoy ile bu sefer işlemeli papyon ve fötr şapkası ile dikkat çeken Armağan Çağlayan arasında türbanlı finalist Çiğdem Özdemir yüzünden sert bir polemik yaşandı.



Bülent Ersoy’un bir Alman gazetesinde çıkan türbanlı yarışmacı eleştirisi hakkında ağır konuşması ve “Zaten onlar bizi sevmiyor biz de onları istemiyoruz” demesi üzerine Armağan Çağlayan, “Bülent Hanım globalleşen bir dünyada siz bu şekilde konuşamazsınız” dedi. İkili arasındaki tartışma Bülent Ersoy’un “Ben sözde değil özde Müslümanım” sözleri ile noktalandı. Osmantan Erkır, Ersoy’un kıyafetinin gelinlik gibi olduğu vurgusunu yaptı. Bülent Ersoy’un yanıtı ise şöyle oldu: “Evet ama kocası olmayan gelin!” Erkır’ın “Gelinlik bir olsun da gerisi gelir zaten” sözlerine Ersoy, “Gelinlik olsun da evvela, buluruz Allah’ın izniyle bir salak” diyerek güldü ve daha sonra da “Estağfurullah” dedi.