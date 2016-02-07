Bülent Ersoy: Evlilik hazırlığı içindeyim

Türk sanat müziğinin duayen isimlerinden Bülent Ersoy, ""Evlilik hazırlıkları içerisindeyim” dedi.

Bülent Ersoy, önceki gece Günay Restaurant'ta sahneye çıktı.

Belçika’dan özel olarak sipariş ettiği beyaz bir elbise giyen ünlü sanatçı, yaklaşık üç saat boyunca konuklarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Sahne performansı ayakta alkışlanan Ersoy, “Galiba ben sahnelerde ölürsem en çok Zeki Müren sevinir” diye konuştu. Beyazlar içinde sahneye çıkan Bülent Ersoy, “Evlilik hazırlıkları içerisindeyim” diyerek sevgilisi Berk Yılmaz’la nikâh masasına oturacağının sinyalini verdi.