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Yaşam

Bülent Ersoy: Deniz Gezmiş'in ardından çok ağladım

Bülent Ersoy, 1972'de idam edilen devrimci Deniz Gezmiş'le dostluğunu ilk kez anlattı: Deniz Gezmiş'in

03 Ocak 2012 02:00

T24 - Bülent Ersoy, 1972'de idam edilen devrimci Deniz Gezmiş'le dostluğunu ilk kez anlattı: Deniz Gezmiş'in toplantılarında çok bulundum. Rahmetli çok severdi sesimi. Bir gün bana üç şişe Çamlıca gazozu aldı, ona şarkılar söyledim. Deniz'in ardından çok ağladım...



Bülent Ersoy, Deniz Gezmiş'le arkadaşlığını Habertürk gazetesinden İzzet Çapa'ya şu sözlerle anlattı: ''Deniz Gezmiş çok iyi bir insandı, çok kıymetli bir arkadaşımdı. Rahmetli gerek derin bilgi birikimi ve gerekse ideolojisinden ödün vermeyen sağlam karakter yapısındaki üstün kişiliğiyle yiğit, delikanlı, adam gibi bir adamdı. Tanırdım onu, bir hukukumuz vardı kendisiyle...

Ben çok gençtim o zamanlar... Deniz Gezmiş çok bilgiliydi bir kere, çok okuyan bir insandı. Ben hiç siyasetin içinde olmadım ama toplantılarında çok bulundum. Eğlence, sohbet, muhabbet toplantılarıydı. Rahmetli çok severdi sesimi. Bir gün bana üç şişe Çamlıca gazozu aldı, ben de ona şarkılar söyledim. Ardından çok ağladım.''


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