Bülent Ersoy'dan kürk bağışını kabul etmeyen ÇYDD'ye: Artık kimseye bir şey vermeyeceğim, iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandılar

Bülent Ersoy, bağışlayacağını açıkladığı kürkleri kabul etmeyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yönetimine tepki göstererek, "Artık kimseye bir şey vermeyeceğim. Benim iyi niyetimi böyle reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim" dedi.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın aktardığına göre Ersoy, bir kürkçüde yaptığı açıklamalarda bağışlayacağı kürkleri istemeyen kurum için, "Artık kimseye bir şey vermeyeceğim. Benim iyi niyetimi böyle reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim" dedi.

"Ciğerlerimden rahatsızım ve kimse benim hayvan sevmediğimi söyleyemez"

Derneğin kurucularından Türkan Saylan'ı çok sevdiğini ve saygı duyduğunu söyleyen Ersoy, "Bu, onun emanetini devralanların bağnazlığı. İyi niyetim yanlış yorumlandı. Kırılmadım, şimdi hiçbir şey vermeyeceğim, kendileri düşünsünler. Bu bir sektör, ben ciğerlerimden rahatsızım ve kimse benim hayvan sevmediğimi söyleyemez" şeklinde konuştu.

Ersoy, geçen haftalarda Nişantaşı’ndaki bir mağazadan iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak dernek yönetimi kürkleri kabul etmeyeceğini belirtmişti.

Dernek, Ersoy’un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini, “ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir" diyerek duyurmuştu.

Bu açıklama üzerine Bülent Ersoy, ÇYDD’yi vasiyetnamesinden çıkardı.