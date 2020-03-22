Bülent Ersoy'dan Koronavirüs önlemi; 25 bin TL'ye evini temizletti, kebapçısını evine çağırdı!

Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgı ilan ettiği yeni tip Koronavirüs'e karşı çeşitli önlemler alan Bülent Ersoy, Sarıyer'deki lüks evini dezenfekte etmek için 25 bin TL harcadı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Bülent Ersoy, Koronavirüs nedeniyle Sarıyer'deki evini başta aşağıya dezenfekte ettirmek için kesenin ağzını açtı.



Yaklaşık 25 bin TL ödediği öğrenilen Bülent Ersoy, evine kapandığı için restoranları ayağına getirtti.



Sürekli gittiği kebapçıyı da evine çağıran Ersoy'un, mart ayı sonundaki Denizli konserinin gerçekleşmesi halinde uçak yerine kiralayacağı VIP araçla gidecek.