Bülent Ersoy, cinsiyet değiştirmeden önceki döneme ait fotoğrafların yayımlanmaması için mahkeme kararı çıkarttı

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı olarak anılan Bülent Ersoy, cinsiyet değiştirme operasyonu öncesine ait olan fotoğraflarının basında yer almaması için mahkemeye başvurdu.

Bülent Ersoy, 1981'de cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak kadın olmuştu. Ersoy, erkeklik dönemine ait fotoğraflarının basında yayınlanmaması için mahkemeden karar çıkarttırdı.

Talep reddedildi!

İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, ünlü sanatçı Ersoy'un gündelik hayatıyla ilgili haber ve yorum yapılmaması talebini ise "Bu bir sansür olur" gerekçesi ile reddetti.