Bülent Ersoy çinçilla kürkü giydi, hayvanseverler tepki gösterdi

Bülent Ersoy, 250 bin liraya aldığını söylediği kürkü için "Bu çinçilla kürkü. Türkiye’de bir tek bende var" dedi.

Bülent Ersoy, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir mücevher mağazasından alışveriş yapan sanatçı, objektiflere yeni kürküyle poz verdi.

Ersoy, 250 bin TL değerindeki kürkün ‘çinçilla’ derisinden yapıldığını söyledi ve "Yalan söyleyemem, bu giydiğim gerçek kürk, çinçilla kürkü. Hatta Türkiye’de bir tek bende var" diye konuştu.

Kürk giyse de hayvansever olduğunu söyleyen Ersoy, kürk tartışmalarını alevlendirecek bir açıklama yaptı:

"Allah, yarattıklarının içinde en çok insanoğlunu seviyor. Hayvanı da insanoğluna faydası olsun diye, etinden, sütünden, gücünden, tüyünden, derisinden istifade edelim diye yaratmış. Ben bunu giyiyorum diye hayvan sevmiyor değilim. Son derece seviyorum. Benim de iki tane köpeğim vardı. Ama bunu giymekten kendimi alıkoyamıyorum."

Görüntüsü fare, tavşan ve sincaba benzeyen çinçilla, Güney Amerika kökenli bir kemirgendir. Dünyanın en değerli kürk hayvanıdır. Dünyanın en değerli kürk hayvanıdır. Santimetrekaresinde 25 bin adet kıl vardır ve bu özelliğiyle hayvanlar arasında en sıkı kürk şampiyonudur.



Twitter'dan Ersoy'a tepki yağdı



Bülent Ersoy'un giydiği kürt Twitter'da da tartışıldı. Kullanıcılar Ersoy'a tepki gösterirken binlerce tweet attı.

İşte o tweetlerden bazıları:

@Minerwaa: Bülent Ersoy ayıp çok ayıp çok günah çok yazık !!!

@alsecen: ne adamlar gördüm üstünde asbab yok ,ne asbab lar gördüm içinde adam yok

@burcakumar: Bülent Ersoy 250.000 TL'lik kürk giyiyormuş kaç hayvan harandı acaba kesin soyları tükenmiştir o hayvanların o kürkler üretilene kadar

@maviissxd: Yaa bıde bülent ersoy bı kürk giymış abı sankı dersın arkasından ayı sarılmıs yaa:DS:SDS O degılde gercek kürk giyenlerı kınıyoruz!

@soukkahve: hem severmiş hem giyermiş, bülent ersoy a herhangi bir duygum yoktu şimdiden snra sadece nefret var nefes alması ziyan bir insn

@kbozdogan80: Bülent Ersoy pahalı kürkler giyip mücevherler takınarak neyi kanıtlamaya veya kapatmaya çalışıyor

@e_lifyildiz: Çinçilla kürkü giymeyi maharet sandığı için görgüsüzlük ve çiğlik ödülünü Bülent Ersoy haketmiyor mu yani şimdi?

@Cilem_Celik: Seni çinçillalar kovalasın emi!!! BÜLENT ERSOY

@Sabrina01_: "Bu çinçilla kürkü. Türkiye’de bir tek bende var.” demiş Bülent Ersoy. E sen giymişsin ya vardır bir tuhaflık. Ondan almamış kimse cınım.

@NilsuAldogan: Bülent Ersoy'un 250 bin liraya aldıgı Çinçilla kürkü var ya. Yansin!