Bülent Ersoy canlı yayında Helin Avşar'ı ağlattı

360 TV'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programında Diva Bülent Ersoy ile yorumcu Helin Avşar canlı yayında gergin anlar yaşadı. Bir süre devam eden tartışmanın sonucunda Avşar gözyaşlarına boğularak stüdyoyu terk etti.

Bülent Ersoy, programa bağlanır bağlanmaz 'Zatıalinizle konuşmak meraklısı değilim ve kimseyi kaale almam!' diyerek Helin Avşar'ı, sert sözleriyle şaşırttı.

Daha önce, Bülent Ersoy'un rahmetli annesi Emral Avşar'la yakınlıklarından bahsederken, cenazeye katılmamasından dolayı kendisini 'affetmeyeceğini' söyleyen Helin Avşar'a, bu sözlerle tepki gösterdi.

"Sinirlendiğimde ağzıma hakim olamıyorum"

Helin Avşar ise, "Sinirlendiğim zaman ağzıma hakim olamıyorum" diyerek Ersoy'a kafa tutmaya başlayınca programın sunucularından Elif Güvendik, Helin Avşar'ı uyardı ve sakin olmasını söyledi.

Kısa süreli gerginliğin ardından Bülent Ersoy, Emel Avşar'ın cenazesine gidemediği için çok pişman olduğunu ve vicdan azabı çektiğini söyleyince Helin Avşar gözyaşlarını tutamayıp canlı yayını terk etti.