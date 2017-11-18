Bülent Ersoy, Bursa'da konser verdi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TÜRK sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Bursalı hayranlarına konser verdi.

Bülent Ersoy, Jolly Joker Bursa\'da sahneye çıktı. Bursalı hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı, seslendirdiği şarkılarla birlikte sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Eski ve yeni şarkılarını, mekanı dolduran seyircileriyle birlikte söyleyen Bülent Ersoy, dinleyicilerine ise \"Teşrifleriniz, sevgi dolu yürekleriniz, alkışlarınız, herşey için binlerce teşekkürler\" dedi. Ersoy, bir hayranının da sahneye çıkmasına izin verirken, hatıra fotoğrafı çektirdi. Sempatik tavırları ile Bursalı müzikseverlerin bir kez daha gönlünü fetheden Bülent Ersoy\'un şarkılarına izleyiciler de eşlik ederek doyasıya eğlendi.

FOTOĞRAFLI