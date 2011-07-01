Bülent Ersoy Bodrum'da coştu

T24- Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Bodrum'un eğlence mekanlarından yüzer disko Catamaran'a geldi. Konuk davetli olarak geceye katılan Ersoy, hayranları için bir şarkı söyledi. Ersoy sabahın ilk ışıklarına kadar Catamaran'da eğlendi.









Muğla'nın Bodrum İlçesi’nde yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından olan yüzer disko Catamaran, Türk Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy'u ağırladı. Konuk sanatçı olarak Catamaran'a davet edilen Ersoy, tekne denize açıldıktan sonra 02.00 sıralarında zodyak botla geldi.

Ersoy'un zodyak bottan Catamaran'a çıkarken zor anlar yaşadı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı gecede Ersoy, kendisi için özel hazırlanan alana ilerlemekte kalabalık nedeniyle zorlandı. Hazırlanan locaya oturan Ersoy'un ilk anda keyifsiz olduğu gözden kaçmadı. Ersoy, kostümü, takıları ve siyah tonlarındaki makyajı ile dikkat çekti. Geceye katılanlar, Ersoy için sloganlar attı.

Sık sık cep telefonuna bakan Bülent Ersoy'un mesajlaşması, gecenin ilerleyen saatlerinde bir görüşme yapması da dikkat çekti. İçeceğini yudumlayan Ersoy, ardından limon yedi. Sık sık masada duran çiçeği okşayan Diva, daha sonra buketin içinden bir adet beyaz gül alarak göğsünün arasına koydu. Ersoy, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında 'Maazallah' adlı şarkısını playback yaparak söyledi. Şarkısını söyledikten sonra iyice keyiflenen Ersoy, DJ'in çaldığı şarkılarda da oturduğu yerde dans etmeye başladı.

Seksi dansçıları paraya boğdu

Ersoy, Catamaran'ın seksi dansçılarını da kısa bir süre için yanına çağırdı, para taktı ve performanslarını yakından izledi. Bülent Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türk musikisinin ağırlığı açısından, benim vermiş olduğum konserlerde daha bir havyarlı masalar vardı. Şimdi gençliği görüyorum. Ellerinde bir içki bardağı, sevgililerine sarılmışlar. Aslında benimle birlikte olmaları beni mutlu etti. Babalarına, annelerine hitap ederken çocuklarının da aynı sevgi ve saygı da olmasından mutlu oldum. Böyle bir ihtişam, böyle bir doluluk. Hafta içinde, Cuma günleri bile bu kadar yoğun olmazken, cumartesi gecelerini aratmayacak doluluğa ulaşması, böylesine bir izdiham yaşanması beni onurlandırdı” dedi.

Seçtiğim partnerler nedeniyle ruhum geç kaldı

Gençlere ayak uyduran ve müziğin ritmine uygun dans eden Ersoy, “Ruhum mu genç acaba?” diyerek espri yaptı ve “Seçtiğim partnerlerden dolayı olabilir” dedi.

Israrlar üzerine yeni albümü ile ilgili şarkılarla ilgili sır vermeyen Ersoy, “Gülşen beni analiz etmiş, hayatımı ifade eden, bir ablası bir büyüğü olarak böyle bir şarkıyı önüme koydu. Ben de öldüğümde bu şarkı benim mezarımın başında çalınsın dedim. Gülşen çok güzel bir eser yapmış. Tarkan da fevkaladenin fevkinde bir eser yapmış. Albümde Tarkan'ın da sesini rahatça duyabilecekler. Uyarımı da yaptım, albümde Tarkan'ın eseri ilk eserdir. O çocuk batıcı falan değil, o çocuk bizden. Bir nihavend eser yapmış, eline gönlüne, okumasıyla da sesine sağlık, bayramda piyasaya çıkacak” dedi.

Tek rakibim Zeki Müren'di, başkası da gelmez

Zeki Müren ile tatlı bir müzikal bir savaş içinde olduklarını hatırlatan Ersoy, “Büyüklerime olan saygım her zaman bakidir. Bu bir savaş ise bu savaşta da star olarak varlığımı ifade etmek adına konuşuyorum. Değerli büyüğüm, kıymetli ustam, hayatta olsaydı, olduğu zamanlar da savaş içerisindeydik, ama tatlı bir savaş, kibar bir savaş içerisindeydik. Şimdi rahmetli oldu. Merhum Zeki Müren'den başka savaşacağım kimse yok. Kimse gelmiyor, keşke gelse de savaşsak. Ben öyle bir elemanı görmüyorum” dedi.

Mirası TEV'e

Eğitim için gönlünü veren birisi olduğunu da ifade eden Ersoy, “Eğitimli herkesten gelecek, örneğin ’zarar bile kalitelidir’ düşüncesinde olduğum için, 40 kusur yılda elde ettiğim mirasımın yegane sahibi Türk Eğitim Vakfı'dır” dedi.

Yüzer Disko Catamaran karaya yanaştıktan sonra, korumaların yardımıyla merdivenlerden inen Ersoy, saat 05.20 sıralarında zodyak bota binerek deniz yolu ile tekneden ayrıldı ve kaldığı otele döndü. Ersoy, el sallayarak veda etti.