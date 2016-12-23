Bülent Ersoy: Biraz manyağım ama bencil değilim

Bülent Ersoy, yılbaşı için katıldığı özel bir programın çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Diva muhabirlerin "2017 yılından beklentiniz nedir?" sorusunda "Allah inşallah herkesin isteklerini yerine getirir. Kendim için bir şey istemiyorum. Kendi başıma mutluyum ama çevremdeki insanlar gözyaşı döküyor. Biraz manyağım ama bencil değilim” diye yanıtladı.

Emel Sayın'a zeytin dalı uzattı

Yaklaşık 20 gün önce Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkan Emel Sayın’ın bir hayranı “İşte gerçek diva” diye seslenmiş bunun üzerine ünlü sanatçı gülerek “Aa sahte diva da mı var?” demişti.

Sayın’ın bu tavrına tepki gösteren Ersoy, konuyla ilgili geçmişe yönelik bazı açıklamalar yapmış ve Sayın için, “Onu pek önemsemedim. Bir insanın konuşulacak bir şeyi yoksa, birilerinin sırtına basar, omzuna basar” demişti.

Bülent Ersoy, dün “2017’de Emel Hanım’la barış olur mu?” diye soran gazetecilere, “Aramıza kara kedi girdiği filan yok. Ben dargın değilim ki. Kendisi benim arkadaşım” diyerek cevap verdi. Diva’nın bu sözleri Emel Sayın’a uzatılan zeytin dalı olarak değerlendirildi.

"Tarkan bana şarkı verdi"

Öte yandan Ersoy, Tarkan’la kavgalı olduğu haberlerini de net bir dille yalanladı. Sanatçı, “Tarkan’la dargın değilim. Haberler asılsız. Kendisi bana çok güzel bir şarkı yaptı. Ah ben bunak Melahat. Şu an şarkının ismini hatırlayamadım” dedi.