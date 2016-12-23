T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bülent Ersoy: Biraz manyağım ama bencil değilim

"Tarkan’la dargın değilim"

23 Aralık 2016 14:27

Bülent Ersoy, yılbaşı için katıldığı özel bir programın çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Diva muhabirlerin "2017 yılından beklentiniz nedir?" sorusunda "Allah inşallah herkesin isteklerini yerine getirir. Kendim için bir şey istemiyorum. Kendi başıma mutluyum ama çevremdeki insanlar gözyaşı döküyor. Biraz manyağım ama bencil değilim” diye yanıtladı.

 

Emel Sayın'a zeytin dalı uzattı

 

Yaklaşık 20 gün önce Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkan Emel Sayın’ın bir hayranı “İşte gerçek diva” diye seslenmiş bunun üzerine ünlü sanatçı gülerek “Aa sahte diva da mı var?” demişti.

Sayın’ın bu tavrına tepki gösteren Ersoy, konuyla ilgili geçmişe yönelik bazı açıklamalar yapmış ve Sayın için, “Onu pek önemsemedim. Bir insanın konuşulacak bir şeyi yoksa, birilerinin sırtına basar, omzuna basar” demişti.

Bülent Ersoy, dün “2017’de Emel Hanım’la barış olur mu?” diye soran gazetecilere, “Aramıza kara kedi girdiği filan yok. Ben dargın değilim ki. Kendisi benim arkadaşım” diyerek cevap verdi. Diva’nın bu sözleri Emel Sayın’a uzatılan zeytin dalı olarak değerlendirildi.

 

"Tarkan bana şarkı verdi"

 

Öte yandan Ersoy, Tarkan’la kavgalı olduğu haberlerini de net bir dille yalanladı. Sanatçı, “Tarkan’la dargın değilim. Haberler asılsız. Kendisi bana çok güzel bir şarkı yaptı. Ah ben bunak Melahat. Şu an şarkının ismini hatırlayamadım” dedi.

ETİKETLER

Bülent Ersoydiva

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24