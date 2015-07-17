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Bülent Ersoy: Bikinili görüntülenmekten korkmam

Ünlü şarkıcı Bakırköy'de 50 bin liralık alışveriş yaptı

17 Temmuz 2015 12:34

Alışveriş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy,  "Ben bikinili görüntülenmekten korkmam evladım" dedi.

Bülent Ersoy, önceki gün Bakırköy’deki bir modaevinde alışveriş yaptı. O gün kendisi için kapatılan ve başka müşteri alınmayan modaevinde yaklaşık iki saat kalan sanatçı, uzun incelemeler sonunda iki farklı kumaşta karar kıldı.

Posta'da yer alan habere göre, biri rengarenk çiçekli, diğeri beyaz üstünde kırmızı gül desenli kumaşlardan toplam 150 metre alan Ersoy’a bu alışveriş 50 bin liraya mâl oldu.

Çıkışta habercilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, yaz tatiline bayramdan sonra çıkacağını söyledi ve ekledi: “Ben bikinili görüntülenmekten korkmam evladım. Zaten siz tatilde de bulursunuz beni.”

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