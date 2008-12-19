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Bülent Ersoy beraat etti

Bülent Ersoy, "halkı askerlikten soğuttuğu" iddiasıyla 2,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

19 Aralık 2008 02:00

Şarkıcı Bülent Ersoy, bir televizyon programında söylediği sözlerle "halkı askerlikten soğuttuğu" iddiasıyla 9 aydan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bülent Ersoy katılmadı. Müşteki Hayati Karataş ile taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Karataş, Ersoy'un tutuklu olarak yargılanmasını ve cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı ise Ersoy'un jüri üyesi olarak bulunduğu bir programda, "Ben çocuk doğurmuş olsaydım askere göndermezdim" dediğini ve bu sözler nedeniyle hakkında "yayın yolu ile halkı askerlikten soğuttuğu" iddiasıyla dava açıldığını anımsattı.

Savcı, Ersoy'un sözlerinin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatını istedi.

Mahkeme de sanığın sözlerinin, "şahsi fikrin kişisel haklar yönünden özgürce açıklanması" niteliğinde olduğuna ve suç kastı taşımadığına karar vererek, Ersoy'un beraatına hükmetti.

Davanın iddianamesinde, Ersoy'un, 24 Şubat 2008'de bir televizyon kanalında canlı yayımlanan eğlence içerikli programda yaptığı konuşma nedeniyle, "yayın yoluyla halkı askerlikten soğuttuğu" gerekçesiyle 9 aydan 2,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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