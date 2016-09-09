Bülent Ersoy: Ben üç darbe gördüm ama böyle aptal saptal, komik değildi

Şarkıcı Bülent Ersoy, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "Ben üç darbe gördüm, böyle aptal saptal, komik bir darbe görmedim" dedi.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı programa bağlanan Ersoy, o gece yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Saat 03.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığını aradım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sordum. Daha sonra Emine Erdoğan'ın özel kalemi ile görüştüm. FETÖ'nün ötesinde bir üst akıl var. O adam tek başına bunları beceremiz. Üst akıl Amerika'dır. Ben üç darbe gördüm, böyle aptal saptal, komik bir darbe görmedim. Daha sonra korktum çünkü her yere sızmışlar"